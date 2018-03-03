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ÖSO, Sharan köyünde kontrolü ele geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 18:56 | Son Güncelleme

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda Sharan bölgesinde kontrolü ele geçirdi.ÖSO, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda Sharan köyünü PKK/YPG’li teröristlerden temizleyerek, köyde kontrolü sağladı.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda Sharan bölgesinde kontrolü ele geçirdi.
ÖSO, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda Sharan köyünü PKK/YPG’li teröristlerden temizleyerek, köyde kontrolü sağladı.

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