HABER

ÖSO, terör örgütlerini temizlemeye devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 21:34 | Son Güncelleme

Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 3 köyü daha teröristlerden temizledi.ÖSO ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinden terör örgütü PKK/PYD’ye karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yeni köyler ele geçirildi.

Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 3 köyü daha teröristlerden temizledi.
ÖSO ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinden terör örgütü PKK/PYD’ye karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yeni köyler ele geçirildi. ÖSO birlikleri, harekat kapsamında Halep’in kuzeyindeki Al-khatib, Shawarga ve Marasta köylerini teröristlerden temizledi.
Özgür Suriye Ordusu, Afrin’in kuzeyindeki Zgoor kampını teröristlerden kurtardı ve PKK tarafından kullanılan Raco hapishanesini de boşalttı.

Çiftlikte çocuklara cinsel istismar olayında yeni gelişme!Çiftlikte çocuklara cinsel istismar olayında yeni gelişme!
Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!
Öğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğrettiÖğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğretti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Atilla Taş'a hapis cezası!

Atilla Taş'a hapis cezası!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Afrin'de son dakika gelişmesi! Cinderes düştü, kaçış başladı

Afrin'de son dakika gelişmesi! Cinderes düştü, kaçış başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kumar operasyonunda 77 kişiye 19 bin 943 lira ceza

Kumar operasyonunda 77 kişiye 19 bin 943 lira ceza

Maganda ateşi, 2 kişiyi yaraladı

Maganda ateşi, 2 kişiyi yaraladı

Otomobil bariyerleri aşıp alt yola düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil bariyerleri aşıp alt yola düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Yaşlı sürücünün çarpıp kaçtığı kazada 2 kadın öldü

Yaşlı sürücünün çarpıp kaçtığı kazada 2 kadın öldü

Emniyet kemeri hayat kurtardı

Emniyet kemeri hayat kurtardı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün arkadaşı içkileri almaya çalıştı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün arkadaşı içkileri almaya çalıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.