ÖSO, terör örgütlerini temizlemeye devam ediyor

Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 3 köyü daha teröristlerden temizledi.

ÖSO ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinden terör örgütü PKK/PYD’ye karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yeni köyler ele geçirildi. ÖSO birlikleri, harekat kapsamında Halep’in kuzeyindeki Al-khatib, Shawarga ve Marasta köylerini teröristlerden temizledi.

Özgür Suriye Ordusu, Afrin’in kuzeyindeki Zgoor kampını teröristlerden kurtardı ve PKK tarafından kullanılan Raco hapishanesini de boşalttı.