ÖSO’nun gözü Afrin’de, kulağı Türkiye’de

Hasan KIRMIZITAŞ-İrfan SAPMAZ/AZEZ(Suriye), (DHA)- SURİYE'nin terör örgütü PYD denetimindeki Afrin'e yönelik operasyonun gündeme gelmesinin ardından gözlerin çevrili olduğu Azez'de, hareketlilik her geçen gün artıyor. Azez'deki Özgür Suriye Ordusu güçleri de kritik noktalarda oluşturdukları siper ve mevzilerde Afrin'deki PYD hareketliliğini takip ediyor. Gözünü Afrin'e çevirmiş olan ÖSO'nun kulağı ise Türkiye'den gelecek haberlere odaklanmış durumda.

Fırat Kalkanı Harekatı ile güneyindeki Cerablus-Azez hattını terör unsurlarından temizleyerek bölgede huzuru Türkiye'nin yeni bir operasyon ile bu kez Afrin'i PYD'li teröristlerden arındırarak sınır hattını güvenli hale getirme isteği Suriye'de heyecana yol açtı. Türkiye'nin operasyon sinyalinin ardından terör örgütü PYD denetimindeki Afrin'e 15 kilometre ile en yakın nokta olan Azez'de hareketlilik başladı. Azez'de bulunan Özgür Suriye Ordusu güçlerini oluşturan gruplar da operasyon olma durumuna karşı Afrin sınırında konuşlandı.

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