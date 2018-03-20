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ÖSO’nun Tel Rıfat yolunda bir köyü daha ele geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 16:13 | Son Güncelleme

Özgür Suriye Ordusu Afrin’in güneyinde bir köyün kontrolünü daha ele geçirdi.Zeytin Dalı harekatında Afrin’in kontrolünü tamamen ele geçiren Türkiy’nin desteğindeki ÖSO, Tel Rıfata doğru ilerleyişinde bir köyü daha ele geçirdi.

Özgür Suriye Ordusu Afrin’in güneyinde bir köyün kontrolünü daha ele geçirdi.
Zeytin Dalı harekatında Afrin’in kontrolünü tamamen ele geçiren Türkiy’nin desteğindeki ÖSO, Tel Rıfata doğru ilerleyişinde bir köyü daha ele geçirdi. Basu’ta köyünün Afrin ile ile Tel Rıfat yolu üzerinde stratejik bir önemi olduğu kaydedildi. TSK ve ÖSO bu sabahta 3 köyü ele geçirmişti.

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