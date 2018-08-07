HABER

Ot biçen kuzenlerin üzerine yıldırım düştü: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 22:53 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, ot biçen Elyesa Güden (19) ile Ömer Faruk Güden isimli iki kuzenin üzerine yıldırım düştü.

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, ot biçen Elyesa Güden (19) ile Ömer Faruk Güden isimli iki kuzenin üzerine yıldırım düştü. Kalbi duran ve kalp masajıyla tekrar yaşama döndürülen Ömer Faruk Güden'i hayati tehlikesinin devam ettiği, kuzeninin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay öğle saatlerinde, Hendek Karadere Mahallesi'nde meydana geldi. Elyasa Güden ile kuzeni Ömer Faruk Güden, ot biçmek için fındık bahçesine gitti. Aniden bastıran sağanak sonrası yağmurdan korunmak için ağaç altına gizlenen iki kuzenin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım çarpması sonucu Ömer Faruk Güden ağır, kuzeni Elyasa Güden ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Ömer Faruk Gülen'in kalbinin durduğunu belirledi. Yapılan kalp masajıyla hayata döndürülen genç ile kuzeni ambulansla Hendek İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ömer Faruk Güden, ilk tedavinin ardından Düzce Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
İş sağlığı ve güvenlik danışmanlığı merkezinde yangınİş sağlığı ve güvenlik danışmanlığı merkezinde yangın
Kayan hurda metaller ile duvar arasına sıkışan işçi öldüKayan hurda metaller ile duvar arasına sıkışan işçi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'de erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Pakistan uyruklu engelli şahıs gözaltına alındı!

Kocaeli'de erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Pakistan uyruklu engelli şahıs gözaltına alındı!

Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!

Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!

İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!

İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!

Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: Hepimiz Mesul Özil olacağız

Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: Hepimiz Mesul Özil olacağız

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.