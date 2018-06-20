Ot toplarken kalp krizi geçirdi, cesedi saatler sonra bulundu

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da yöreye özgü yemeklerde kullanılan çaşır otu toplarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Mehmet Aktaş'ın (72) cansız bedeni, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucunda bulundu.
Erzurum'da yaşayan 6 çocuk babası Mehmet Aktaş, önceki gün sabah saatlerinde yöreye özgü yemeklerde kullanılan çaşır otu toplamak için Palandöken Dağı'na çıktı. Öğlene doğru telefonla oğlunu arayan Mehmet Aktaş, "Kendimi iyi hissetmiyorum. İlacımı içtim ama durumum iyi değil" dedikten sonra telefonu kapandı. Telefonu çekmeyen babalarına ulaşamayan çocukları, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bölgede Aktaş'ı arama çalışması başlatıldı. Gece geç saatlerde deniz seviyesinden 3 bin metre yükseklikteki bölgede Aktaş hareketsiz halde bulundu. Ekipler, Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği anlaşılan Mehmet Aktaş'ın cenazesi, bugün öğlende kılınan namazın ardından Palandöken ilçesindeki Dutçu Mahallesinde toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI
Hakkari'den kahreden şehit haberi!
Ankara son noktayı koydu: ilk F-35 teslimatı yarın
ABD diken üstünde! Utanç kamplarına tepki büyüyor!
Bozcaada Belediyesi'nden dikkat çeken 24 Haziran paylaşımı: İnce bir fırtına bekleniyor
Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması
Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor
Dünyanın en büyük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Doktorlar hastalığını bile bulamamıştı! Talihsiz kadının hayatını 2 tesisatçı kurtardı
Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum