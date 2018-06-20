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Ot toplarken kalp krizi geçirdi, cesedi saatler sonra bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 16:05 | Son Güncelleme

ERZURUM'da yöreye özgü yemeklerde kullanılan çaşır otu toplarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Mehmet Aktaş'ın (72) cansız bedeni, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucunda bulundu.

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da yöreye özgü yemeklerde kullanılan çaşır otu toplarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Mehmet Aktaş'ın (72) cansız bedeni, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucunda bulundu. Erzurum'da yaşayan 6 çocuk babası Mehmet Aktaş, önceki gün sabah saatlerinde yöreye özgü yemeklerde kullanılan çaşır otu toplamak için Palandöken Dağı'na çıktı. Öğlene doğru telefonla oğlunu arayan Mehmet Aktaş, "Kendimi iyi hissetmiyorum. İlacımı içtim ama durumum iyi değil" dedikten sonra telefonu kapandı. Telefonu çekmeyen babalarına ulaşamayan çocukları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bölgede Aktaş'ı arama çalışması başlatıldı. Gece geç saatlerde deniz seviyesinden 3 bin metre yükseklikteki bölgede Aktaş hareketsiz halde bulundu. Ekipler, Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği anlaşılan Mehmet Aktaş'ın cenazesi, bugün öğlende kılınan namazın ardından Palandöken ilçesindeki Dutçu Mahallesinde toprağa verildi.

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