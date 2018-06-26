Otel çalışanları arasında havuz temizliği kavgası: 1 ölü

Bahattin ALBAYRAK/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelin havuzunun temizliği yüzünden 2 çalışan arasında çıkan kavgada bıçaklanan Mehmet Muammer Üstünel (65), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Davutlar Mahallesi'ndeki bir otelin havuzunun yanında meydana geldi. Otelin havuzunun temizliğinden sorumlu Baran D. (21) ile Mehmet Muammer Üstünel arasında, havuzun temizliği konusunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Baran D., Üstünel'i sırtından ve göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Üstünel, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Muammer Üstünel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası Baran D., suç aleti bıçakla yakalanarak, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan Mehmet Muammer Üstünel ve Baran D.'nin, 20 gün önce de yine havuz temizliği nedeniyle tartıştığı öğrenildi.
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