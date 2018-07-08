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Otel havuzunda boğulan 8 yaşındaki Berkay, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 18:58 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde ailesiyle birlikte tatil yaparken konakladıkları otelin havuzunda boğulan 8 yaşındaki Berkay Kaya, Bursa'nın İnegöl ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.  Bursa’nın İnegöl ilçesinden Balıkesir’in Ayvalık ilçesine tatile giden Yaşar ve Semra Kaya, 2 çocukları ile birlikte dün sabah Lale Adası'nda 5 yıldızlı bir otele yerleşti.

Otel havuzunda boğulan 8 yaşındaki Berkay, toprağa verildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde ailesiyle birlikte tatil yaparken konakladıkları otelin havuzunda boğulan 8 yaşındaki Berkay Kaya, Bursa'nın İnegöl ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bursa’nın İnegöl ilçesinden Balıkesir’in Ayvalık ilçesine tatile giden Yaşar ve Semra Kaya, 2 çocukları ile birlikte dün sabah Lale Adası'nda 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Kaya ailesi, öğle yemeğini yedikten sonra 4 yaşındaki kızları ve 8 yaşındaki oğullarıyla birlikte otel odasına çıktı. Bir süre sonra aile, yüzmek istediğini belirten oğulları Berkay'ı aşağı indirdi.
Aile yeniden odaya çıkarken yüzme bilmediği öne sürülen Berkay Kaya, suda çırpınınca çevredekiler tarafından çıkarıldı. Olayı duyan Kaya çifti hemen havuzun başına koştu. Çok miktarda su yutan Berkay Kaya olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Berkay Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Hastaneye koşan Kaya çifti, oğulları Berkay Kaya’nın hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizleri geçirdi. Hastane morgunda savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Berkay Kaya’nın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Bugün ailesine teslim edilen Berkay Kaya'nın cenazesi, ikindi namazını müteakip Yeni Mahalle camiinde kılınan cenaze namazının ardından İnegöl Kent Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Otel havuzunda boğulan 8 yaşındaki Berkay, toprağa verildiOtel havuzunda boğulan 8 yaşındaki Berkay, toprağa verildiOtel havuzunda boğulan 8 yaşındaki Berkay, toprağa verildi

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