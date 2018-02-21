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Otel lobisinde eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü! Savcının talebi şaşırttı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 17:34 | Son Güncelleme

Ümraniye'de ayrı yaşadığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanığın yargılandığı davada savcı, suçun haksız tahrik altında işlendiğini belirterek indirim istedi.

İHA'nın haberine göre, Ümraniye'de bir otel girişinde ayrı yaşadığı eşini başka bir erkekle görerek cinnet getiren ve eşini defalarca bıçaklayarak öldüren sanık Hakan K.'nın "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 12'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hakan K. cezaevinden getirilirken, hayatını kaybeden Duygu K.'nın kardeşi Gizem Topçu ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

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Duruşmada otel resepsiyonunda çalışan görevli Ali Aktürk tanık olarak dinlendi. Aktürk beyanında, "Olay günü Emrah isimli şahıs ile bir bayan geldi. Emrah ile bayan lobiye çıkmak için asansöre yöneldiği sırada sanık peşlerinden geldi. Bayan şahsa, 'Çocuklarımız var, bir şey yapmayacağım. Dışarı çıkalım' dedi. Bayan şahıs çıkmak istemediğini söyledi. Sanık dışarı çıkma hususunda ısrar etti. Bayan şahıs dışarı çıkmayı kabul etmeyince sanık kendisine 'Senin otelde yabancı bir erkekle ne işin var?' diye sordu. Bayanın sürekli, 'Ben gelmeyeceğim' şeklindeki sözlerini duydum" dedi.

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SAVCI HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Hakan K.'nın "eşi kasten öldürme" suçunu haksız tahrik altında işlediğini belirterek, sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ümraniye'de 14 Nisan 2017 tarihinde Hakan K.'nın aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Duygu K.'yı başka bir erkekle otele girdiğini gördüğü ve eşi olan maktüle ile tartışmaya başladığı anlatılmıştı. Şüpheli Hakan K.'nın Duygu K.'yı dışarıya çağırdığı ancak maktülenin kabul etmemesi üzerine şüphelinin sinirlenerek bıçağı çekip vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü belirtilmişti. İddianamede, şüpheli Hakan K.'nın "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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Cinnet cinayet istanbul

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
O olayın videosunu seyretmiştim.Kadın kocasını aldatmak için dostuyla otele gidiyor takip eden koca ise bunları yakalayıp karısını bıçaklıyor dostunu ise ellemiyordu Zor bir durum Allah kimsenin başına vermesin
bu kadınları anlamak zor boşanmıyorlar yada boşanmak için donuna kadar alacamı oynuyorlar yahu anlaşamıyorsan boşan gitsin bu dünya kime kalacak ne oldu boşanmadın toprağa kavuştun boşansaydın otel odasına birmi ikimi üçmü kaç erkek atarsan at namus için adamıda kendinide yaktın olan asansöre binemeyen abazasyusa olmuş en az 10 tanıdığım arkadaşım var şeytan ruhlu kadınlar yüzünden tapuları bile üstüne almayan sefilce yaşayan yaşatan para hırslı kadınların şerrinde sen koru ALLAHIM
Kadın o adamdan aşırı şiddet görmesinden dolayı boşanmış, otelde aldatma olayı yok,her insan gibi biriyle konuşuyormuş, adam kadını takip ediyor ve o an biri ile konuştuğuna şahit oluyor,zaten üzerinde bıçak taşıması her şeyin planlı olduğunu gösteriyor,bir kadın bir erkek ile konuştuğunda illa zina yapılmışmı kabül ediliyor,hangi kitapda bu yazıyor,Allah rahmet eylesin,bu iblisin en ağır ceza alması gerekiyor..
şu cinsellik gerçekten insanın en zayıf noktası... 70 yaşında dedeyi de kepaze ediyor, nikahında otel odasında şehvet arayanıda, örnek çok, uygulayan yok. ama sonuç aynı, adamın yerinde kim olsa tepkisini gösterir fakat adam hazır elinde bıçak ile gelmiş, otelde olmasa dışarda infaz edecekmiş gibi... çok acı, düşmanımın başına vermesin.
GENE aynı konular agir ceza alması gerekenleri salı verirler.Ceza almaması gereken kişileri atarlar iceri.Bunlar kesin fetocular ülkemde adaletin bittiğini göstermeye çalışıyorlar.
eline beline diline sahip olmadıktan sonra insan olmanın ne anlamı var.ölende öldürende suçlu gibi görünüyor
koca salıverilme, kocaya istenen cezanın yarısı kadının dostuna verilmeli
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