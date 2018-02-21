Otel lobisinde eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü! Savcının talebi şaşırttı

İHA'nın haberine göre, Ümraniye'de bir otel girişinde ayrı yaşadığı eşini başka bir erkekle görerek cinnet getiren ve eşini defalarca bıçaklayarak öldüren sanık Hakan K.'nın "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 12'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hakan K. cezaevinden getirilirken, hayatını kaybeden Duygu K.'nın kardeşi Gizem Topçu ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada otel resepsiyonunda çalışan görevli Ali Aktürk tanık olarak dinlendi. Aktürk beyanında, "Olay günü Emrah isimli şahıs ile bir bayan geldi. Emrah ile bayan lobiye çıkmak için asansöre yöneldiği sırada sanık peşlerinden geldi. Bayan şahsa, 'Çocuklarımız var, bir şey yapmayacağım. Dışarı çıkalım' dedi. Bayan şahıs çıkmak istemediğini söyledi. Sanık dışarı çıkma hususunda ısrar etti. Bayan şahıs dışarı çıkmayı kabul etmeyince sanık kendisine 'Senin otelde yabancı bir erkekle ne işin var?' diye sordu. Bayanın sürekli, 'Ben gelmeyeceğim' şeklindeki sözlerini duydum" dedi.