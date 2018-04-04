Otel müşterisine esrar satmak isterken yakayı ele verdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklu yargılanan sanık 8 yıl 4 ay hapse mahkum edildi.

İddiaya göre Türkler Mahallesi’ndeki otelde barmen olarak çalışan Mehmet S.B, 25 Ekim tarihinde otelde konaklayan İngiltere vatandaşı Jamie Jason Mattieson’a esrar satma teklifinde bulundu. Üzerinde para bulunmadığını söyleyerek Mehmet S.B.’nin yanından ayrılan Mattieson, durumu otel yetkilerine anlattı. Otel yetkilerinin jandarmaya ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Mattieson’nun seri numarası alınmış 50 euro karşılığında Mehmet S.B.’den esrar almasını istedi. Pusuda bekleyen ekipler, baskın yaparak Mehmet S.B.’yi suçüstü yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında ise satışa hazır vaziyette 4.10 gram esrar ile İngiliz turistin verdiği 50 euro bulundu. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Mehmet S.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.