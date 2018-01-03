Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da Birol Çimen (53), kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Merkez Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir otelde kalan Birol Çimen, odaya giren kat görevlisi tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çimen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi sonucu ölduğu tahmin edilen Birol Çimen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Erzurum'un Horasan ilçe nüfusuna kayıtlı olan Birol Çimen'in 28 Aralık günü otele giriş yaptığı, en son dün akşam odaya girerken görüldüğü belirtildi.
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