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Otel odasında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 18:15 | Son Güncelleme 1 saat önce

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Çetin Kara (65), Turgutlu Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yerleştirildiği otelde ölü bulundu.

Turgutlu'da ailesi tarafından istenmediği ve fırıncılık yaptığı öğrenilen 5 çocuk babası Çetin Kara, iddiaya göre, Turgutlu SYDV tarafından bir otele yerleştirildi. Kara'nın kaldığı odadan kötü kokular yayılması üzerine otel görevlileri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen polis ekipleri, odada Kara'yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çetin Kara'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kara'nın Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, kalp krizinden öldüğünün belirlendiği öğrenildi. Otopsinin ardından Kara'nın cenazesi, bugün, Alankuyu Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Turgutlu Belediyesi yeni kabristanında toprağa verildi.

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