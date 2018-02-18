Malatya’da bir kişi otel odasında ölü bulundu.
Olay, Şıkşık Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Alınan bilgilere göre otelde kalan 54 yaşındaki Hasan Görgü’den haber alamayan otel çalışanları ağır bir kokunun gelmesi üzerine odaya girdi. Şahsın yatağında hareketsiz halde yattığını gören görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan muayenede, Görgü’nün hayatını kaybettiği belirledi.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Görgü’nün cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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