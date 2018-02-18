Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da Hasan Görgü (54), otel odasında ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde İnönü Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otelin odasından koku gelmesi üzerine görevliler içeri girdi. Görgü'nün hareketsiz yattığını gören otel görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Görgü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Görgü'nün cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığı'na götürüldü.