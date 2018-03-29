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Otel odasında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Belçikalı bir turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Belçikalı bir turist kaldığı otel odasında ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda yaşlı turistin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Belçikalı şahsın cesedi otopsiye alındı.
Edinilen bilgiye göre; Kuşadası’nı çok seven ve hayatının geri kalan kısmını Kuşadası’nda geçirmek üzere yaklaşık 6 ay önce Kuşadası’na gelen 80 yaşındaki Gultornnf Deweese Kuşadası’ndaki bir otele yerleşip burada yaşamaya başladı. Otel görevlileri yaşlı şahsın uzun süre odasından çıkmadığını görünce şahsın odasına gitti. Kapıya ve telefona bakmayan yaşlı şahsın durumundan endişe eden görevliler kapıyı açtıklarında 80 yaşındaki Belçikalı turistin cansız bedeni ile karşılaştı. Yaşlı turistin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cesedi otopsiye alındı.

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