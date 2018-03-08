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Otel yangınında camdan düşen kadın tedavi altında

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 11:11 | Son Güncelleme

İzmir’de bir otelde çıkan yangında, canlarını kurtarmak için camdan dışarı çıkan ve dengelerini kaybederek 5.

İzmir’de bir otelde çıkan yangında, canlarını kurtarmak için camdan dışarı çıkan ve dengelerini kaybederek 5. kattan aşağıya düşen iki yabancı uyruklu kadından biri taburcu edilirken, diğerinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
İzmir’in Konak ilçesine bağlı Basmane semtinde bulunan Alican Otel’de dün sabah saatlerinde ilk belirlemelere göre 5. kattaki bir odada bulunan şarj aleti bataryasının patlaması ve perdeleri tutuşturması sebebiyle yangın çıktı. Zemin katla birlikte 6 katlı olan binanın ilk 3 katında tadilat olması sebebiyle müşteri yoktu. Ancak otelin son iki katında müşterileri kalıyordu ve yangının bir anda binayı sarmasıyla müşterilerden iki yabancı uyruklu kadın, panik içerisinde cama çıktı. Genç kadınlar yan odalarında çıkan yangından kurtulmak için yan binaya geçmeye çalışırken dengelerini kaybederek 5. kattan aşağıya düştü. Kadınlardan biri elektrik tellerine takılıp beton zemine düşerken, diğeri de park halinde bulunan bir arabanın üzerine düştü. Belaruslu Blokainna Vladimno (25) ve Meerim Jurushbek (33) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Blokainna Vladimno taburcu edilirken, kaburgaları kırıldığı belirtilen Meerim Jurushbek’in yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.
Öte yandan, otelde yangın merdiveni olmadığı belirtildi. Otel müşterileri canlarını kurtarmak için camlara çıkarken, bazı müşteriler de itfaiye ekiplerinin yardımı ile yangından kurtarıldı. Olayda, iki kişi de dumandan zehirlenmişti.

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