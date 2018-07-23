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Otelde 500 bin liralık zarara yol açan hırsızlık şüphelilerine suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 15:54 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, atıl durumdaki oteldeki kablo, ses sistemi ve bilgisayarlarını çalmaya çalışan ve 500 bin lira zarar yol açan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Otelde 500 bin liralık zarara yol açan hırsızlık şüphelilerine suçüstü

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, atıl durumdaki oteldeki kablo, ses sistemi ve bilgisayarlarını çalmaya çalışan ve 500 bin lira zarar yol açan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Olay, Mücahitler Mahallesinde meydana geldi. Mahallede artık kullanılmayan 5 yıldızlı atıl durumdaki otele giren 2 kişiyi görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler, otelin 3’üncü katında el feneri ile dolaşan M.G. ve M.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Polislerin otelde yaptığı araştırmada, farklı katlarda çok sayıda elektrik kablosu, ses sistemi, monitör, avize, bilgisayar kasası, aydınlatma lambalarının yerinden söküldüğünü belirledi. Otelde 500 bin liralık zarara yol açan M.G. ve M.A. sorgulamak üzere emniyete götürüldü.

​FOTOĞRAFLI

Otelde 500 bin liralık zarara yol açan hırsızlık şüphelilerine suçüstü

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