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Otelde asılı bulunan kızın kimliği belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 13:15 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Menemen ilçesinde, otel odasında tavana asılı cesedi bulunan kızın, Suriye uyruklu Badiah K.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde, otel odasında tavana asılı cesedi bulunan kızın, Suriye uyruklu Badiah K. (14) olduğu ortaya çıktı. Badiah K.'nın fuhuşa zorlanmış olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, geçen çarşamba günü saat 21.00 sıralarında, Menemen ilçesinde meydana geldi. Belediye merkez binası yakınındaki bir otelin odasında genç bir kız, personel tarafından tavana asılı bulundu. Gelen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, genç kızın Suriye uyruklu Badiah K. olduğu tespit edildi.
Genç kızın fuhuşa sürüklenip, bu nedenle intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, Badiah K. ile irtibatta olan 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bende salağım haberi 4 polis kızı fuhuşa zorladı diye okuyorum mekanı cennet olsun huzur içinde uyusun..
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