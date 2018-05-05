HABER

Otelde ölü bulunan eski başkan yardımcısı, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 16:02 | Son Güncelleme

 ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tatil yaptığı otelde ölü bulunan Bursa'nın İnegöl Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Yusuf Şen, İnegöl'de son yolculuğuna uğurlandı.

Otelde ölü bulunan eski başkan yardımcısı, toprağa verildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tatil yaptığı otelde ölü bulunan Bursa'nın İnegöl Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Yusuf Şen, İnegöl'de son yolculuğuna uğurlandı.
İnegöl Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Yusuf Şen (55), dün, tatil yaptığı Antalya'nın Kemer ilçesi Merkez Mahallesi Deniz Caddesi'ndeki beş yıldızlı otelde kaldığı odada ölü bulundu. Tansiyon hastası olduğu belirtilen, İnegölspor'da bir dönem başkanlık da yapan Yusuf Şen'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından ailesi tarafından alınarak İnegöl'e getirildi.
Evli ve 3 çocuk babası Yusuf Şen’in cenazesi, Urgancılar Camii'nde bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Kaymakam Ali Akça, Ak Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriye Alper İnanç, Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şükrü Kaplan, İnegöl Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş, İnegöl Emniyet Müdürü İlhami Araali, Ak Parti, MHP ve CHP ilçe yöneticileri, işadamları ile vatandaşlar katıldı.

FOTOĞRAFLI

Otelde ölü bulunan eski başkan yardımcısı, toprağa verildiOtelde ölü bulunan eski başkan yardımcısı, toprağa verildiOtelde ölü bulunan eski başkan yardımcısı, toprağa verildiOtelde ölü bulunan eski başkan yardımcısı, toprağa verildi

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!
Doğan Medya'da yaprak dökümü sürüyor! Tepeden bir isim daha gittiDoğan Medya'da yaprak dökümü sürüyor! Tepeden bir isim daha gitti
Akşener'den Muharrem İnce açıklamasıAkşener'den Muharrem İnce açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İlginizi Çekebilir

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Çorum'daki mezarlıkta polisi harekete geçiren 'karartı'

Çorum'daki mezarlıkta polisi harekete geçiren 'karartı'

Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi

Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan Pergel Grup kampanyası devam ediyor

Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan Pergel Grup kampanyası devam ediyor

Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler

Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

Adana'da 'pitbull' köpekli fuhuş!

Adana'da 'pitbull' köpekli fuhuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.