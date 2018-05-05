Otelde ölü bulunan eski başkan yardımcısı, toprağa verildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tatil yaptığı otelde ölü bulunan Bursa'nın İnegöl Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Yusuf Şen, İnegöl'de son yolculuğuna uğurlandı.

İnegöl Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Yusuf Şen (55), dün, tatil yaptığı Antalya'nın Kemer ilçesi Merkez Mahallesi Deniz Caddesi'ndeki beş yıldızlı otelde kaldığı odada ölü bulundu. Tansiyon hastası olduğu belirtilen, İnegölspor'da bir dönem başkanlık da yapan Yusuf Şen'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından ailesi tarafından alınarak İnegöl'e getirildi.

Evli ve 3 çocuk babası Yusuf Şen’in cenazesi, Urgancılar Camii'nde bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Kaymakam Ali Akça, Ak Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriye Alper İnanç, Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şükrü Kaplan, İnegöl Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş, İnegöl Emniyet Müdürü İlhami Araali, Ak Parti, MHP ve CHP ilçe yöneticileri, işadamları ile vatandaşlar katıldı.