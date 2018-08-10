HABER

Otelde telefon çalan Alman turist, uçağın merdiveninde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 15:51 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Alman Christina Ursula R.

Otelde telefon çalan Alman turist, uçağın merdiveninde yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Alman Christina Ursula R. (63), iddiaya göre, otelden ayrılırken başka bir turistin cep telefonunu çaldı. Şüpheli, Antalya Havalimanı'nda uçağın merdivenlerinde gözaltına alındı.
Alman Christina Ursula R., geçen hafta 3 torunuyla tatil için Manavgat'ın Çolaklı bölgesindeki 5 yıldızlı otele geldi. Dün tatili biten ve ülkesine gitmek için otelden ayrılan Christina Ursula R., iddiaya göre, otelin bavul odasında vatandaşı Frank Schimitz'e ait cep telefonunu çaldı. Cep telefonunu koyduğu yerde bulamayan Schimitz, otel yönetimine durumu bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen otel yönetimi, telefonun kadın turist tarafından çalındığını tespit edince jandarmaya bilgi verildi.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı timi, kol bandından, hırsızlık yapan kişinin Christina Ursula R. olduğunu tespit etti. Ekipler, Alman turistin ülkesine gitmek için Antalya Havalimanı'nda olduğunu belirledi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Karakol Komutanlığı Asayiş Timi, şüpheliyi uçağın merdivenlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında Frank Schimitz'in telefonu Christina Ursula R.'nin üzerinde bulundu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Christina Ursula R., tercüman bilirkişi eşliğinde verdiği ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Otelden çıkış yaparken torunlarını göremediğini, onları ararken valiz odasına baktığını kaydeden Christina Ursula R., "Telefonu torunlarıma ait olduğu düşüncesiyle aldım. Otobüs bizi beklediği için panik haldeydim. Bu telefona ihtiyacım yok. Zaten ülkemizde fiyatları da çok uygundur" dedi.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Christina Ursula R., yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Frank Schimitz'in telefonu ise kendisine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Otelde telefon çalan Alman turist, uçağın merdiveninde yakalandı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kazada motosiklet sürücüsü Özcan öldü, arkadaşı yaralıKazada motosiklet sürücüsü Özcan öldü, arkadaşı yaralı
PKK operasyonunda gözaltına alınan HDP vekil adayı ve 3 kişi adliyede  PKK operasyonunda gözaltına alınan HDP vekil adayı ve 3 kişi adliyede  
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Fatih’te korkutan yangın!

Fatih’te korkutan yangın!

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.