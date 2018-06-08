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Oteldeki havuzda, kaydırağa başını çarpan Romanyalı çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 15:49 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Didim ilçesinde ailesiyle birlikte kaldığı otelin havuzunda oynarken başını kaydırağa çarpan Romanya uyruklu Vivian Veselinova Vacheva (7), hayatını kaybetti.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde ailesiyle birlikte kaldığı otelin havuzunda oynarken başını kaydırağa çarpan Romanya uyruklu Vivian Veselinova Vacheva (7), hayatını kaybetti.
Romanya'dan ailesiyle birlikte kısa süre önce Didim'e tatile gelen Vivian Veselinova Vacheva, bu sabah kaldıkları otelde serinlemek için havuza girdi. Küçük çocuk havuzda, kaydıraktan kaymaya başladı. Vacheva, kayarken başını kaydırağa çarptı. Yaralanan Vivian Veselinova Vacheva, ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Vacheva, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Polis, Romanyalı çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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