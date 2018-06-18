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Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 09:10 | Son Güncelleme

İstanbul Taksim’de bir otelin üst katlarından para atıldığı gören vatandaşlar, bir anda izdihama neden oldu.

Taksim’de akşam saatlerinde kimliği henüz bilinmeyen bir vatandaş, Çin parası olan Renminbi’yi otelin üst katlarından aşağıya atmaya başladı.

Olayı gören vatandaşlar, bir anda toplandı. Cadde üzerinde yere düşen paraları toplamak isteyen vatandaşlar izdihama neden olurken, caddede trafik oluşması nedeniyle polis ekipleri geldi.

Ekipler, paranın atıldığı kata çıkarak olaya müdahalede bulundu çevrede toplanan kalabalığın dağılmasını sağladı.

Parayı kimin neden attığı bilinmezken yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (İHA)

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Taksim otel para izdiham istanbul

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