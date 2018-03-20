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Otele iş görüşmesine giden eski karısını bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 12:22 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otele iş görüşmesi için giden kadın, eve döndüğünde eski kocası tarafından karnından ve başından bıçaklandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otele iş görüşmesi için giden kadın, eve döndüğünde eski kocası tarafından karnından ve başından bıçaklandı. Ağır yaralanan kadının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Olay, Sarılar Mahallesi 3004 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocukları bulunan İrfan A. ve Ayşe A., 2014 yılı Manavgat Adliyesinde görülen dava ile anlaşmalı olarak boşandı. Bir süredir çalışmayan Ayşe A. olay günü bir otele iş görüşmesine gitti. Akşam eve gelen Ayşe A., iddiaya göre evde kendisini bekleyen eski kocası İrfan A. tarafından karnından ve başından bıçaklandı.
Ayşe A., feryatlarını duyan komşularının haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Karnında ve başında bıçak darbesi bulunan aynı zamanda kafatasında kırık olduğu belirlenen talihsiz kadının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri kaçan Irfan A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

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