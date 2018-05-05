Otelin beton iskelesi çöktü: 2'si ağır 8 yaralı (2)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, bir otelde 8 kişinin yaralandığı iskelenin çökmesi olayıyla ilgili açıklama yaptı. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gerekli adli soruşturmanın başlatıldığını belirten Kaymakam Türköz, iskele ile ilgili incelemelerin sürdüğünü söyledi. İskelenin ruhsatsız olduğuna yönelik iddialar olduğunu da belirten Türköz, "Olayın meydana geldiği iskele, eski bir iskele. Zaten ruhsat verilirken, beton iskelelere ruhsat verilmiyor. Buranın ne zaman, kim tarafından yaptırıldığı, kim tarafından kullanıldığı araştırılıyor. İzin için başvuru yapılıp yapılmadığını, iskele yapımı için izinleşmiş proje dosyasının olup olmadığına bakacağız. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kamuoyuna açıklama yaparız" dedi.
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