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Otelin hamamında çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 01:31 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bulunan bir otelin hamamında başlayan yangın nedeniyle bina duman ile kaplandı.

Otelin hamamında çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bulunan bir otelin hamamında başlayan yangın nedeniyle bina duman ile kaplandı. Dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 23.30 sıralarında, Körfez Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin hamamında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumanlar bütün binayı kapladı. Otel çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de otelden çıkan ve nefes alma güçlüğü çekenlere müdahalede bulundu. Yangında aralarında otel sahibi Hamit Akıncı'nın da bulunduğu 10 kişi dumandan etkilendi. 10 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otelin hamamında çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendiOtelin hamamında çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendiOtelin hamamında çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

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