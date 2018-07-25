Otelin merdiven boşluğunda ölü bulundu

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY Kozyatağı’nda lüks bir otelin 15'nci katında kalan Harun Kadir Bülbül (26) merdiven boşluğunda ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, olay sabah 08:00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı’nda bulunan lüks otelde meydana geldi. Merdiven boşluğunda Harun Kadir Bülbül'ü yerde kanlar içinde gören otel çalışanları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Bülbül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Otele gelen olay yeri inceleme ekipleri ve savcı olay yerinde incelemelerde bulundu. Polisin yaptığı ilk belirlemelere göre, Bülbül’ün otelin 15'inci katından atlayarak intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. İncelemerin ardından Bülbül’ün cenazesi cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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