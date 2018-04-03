Otelin saunasında çıkan yangın korkuttu

Antalya’da şehir merkezinde bulunan bir otel hamamının sauna kısmında çıkan yangın korkuya neden oldu.
Yangın, sabah saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otelin hamam kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin hamam kısmına bağlı olan saunadaki tahtaların ısıtma sisteminden alev aldığını ve dumanların yükseldiğini görenler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede otelin hamam kısmının olduğu alana gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıktığı esnada hamamda kimse bulunmazken hamamın içi yangından dolayı dumanla doldu. İtfaiye ekipleri içerideki dumanı tahliye etti.
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