Otları yakarken, şalvarı tutuşan yaşlı adam öldü

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, evinin bahçesindeki zararlı otları temizlemek için ateş yakan Ömer Yanardöner (75), şalvarının tutuşması sonucu yanarak öldü.
Olay, dün akşam ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Köklü Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşlılığa bağlı olarak yürümekte zorluk çeken 6 çocuk babası Ömer Yanardöner, evinin bahçesindeki zararlı otları temizlemek için, birden fazla noktada ateş yaktı. Ateşten sıçrayan kıvılcım, gözleri de iyi görmeyen Yanardöner'in şalvarını tutuşturdu. Bahçesinin birkaç metre ilerisinde akan dereye gitmek isteyen Ömer Yanardöner, düşünce olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yakınları tarafından bulunan Ömer Yanardöner'in cesedi, Gaziantep Adlı Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Köklü Mahallesi'nde toprağa verildi.
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