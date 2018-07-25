Otlatmaya götürdüğü boğanın saldırısında öldü

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da oturan Nedim Tayşi (54), araziye otlatmaya götürdüğü boğasının saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Akçin Mahallesi'nde oturan Nedim Tayşi, dün gece büyükbaş hayvanlarını otlatmak için yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki araziye götürdü. Babasının sabah eve dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen Hüseyin Tayşi, aramaya başladı. Hayvanların bulunduğu yere giden Hüseyin Tayşi, babasını yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis, Nedim Tayşi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemede, Nedim Tayşi'nin otlatmaya götürdüğü bir boğanın saldırısına uğradığı anlaşıldı. İnceleme sonrası ailesine teslim edilen Nedim Tayşi'nin cenazesi toprağa verildi. Ailenin, Nedim Tayşi'ye saldıran boğayı kesime verdiği belirtildi.
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