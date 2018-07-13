Otluk ve çalılık alanda yangın

Bülent TATOĞULLARI- Emrah GÜL ANTALYA(DHA) ANTALYA'da otluk ve çalılık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Bir itfaiye eri başından hafif şekilde yaralandı. Yangın saat 13.00 sıralarında, Konyaaltı İlçesi Uncalı Mahallesi Uncalı Caddesi üzerinde bulunan otluk ve çalılık alanda bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alanın otluk ve çalılık olması nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Hafif esen rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangın, 45 dakikalık çalışma sonunda kontrol altına alırken, bir itfaiye eri başından hafif şekilde yaralandı.
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