HABER

Oto fareleri kameradan kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 22:57 | Son Güncelleme

Ankara’da park halindeki otomobilin arka camını kırarak içerideki malzemeleri çalan oto fareleri güvenlik kamerasınca görüntülendi.Olay, gece saatlerinde bir sitenin otoparkında meydana geldi.

Ankara’da park halindeki otomobilin arka camını kırarak içerideki malzemeleri çalan oto fareleri güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Olay, gece saatlerinde bir sitenin otoparkında meydana geldi. Apartman önünde park halinde bulunan bir hafif ticari aracın yanına plaksı sökülmüş araçla gelen 2 kişi, park halindeki aracın arka camını kırarak içerideki malzemeleri birer birer geldikleri araca yükledi. Kameraları fark eden zanlıların hırsızlık esnasında hırkayla kafalarını kapattıkları görüldü.

Yunanistan'dan krizi tırmandıracak açıklama! Yunanistan'dan krizi tırmandıracak açıklama!
Ankara'da deprem! İhraç edildilerAnkara'da deprem! İhraç edildiler
Ankara'dan ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepkiAnkara'dan ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Ermenistan karıştı! İsyancılar ortalığı savaş alanına çevirdi

Ermenistan karıştı! İsyancılar ortalığı savaş alanına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı

İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Kız yurduna giren şüpheli, paniğe neden oldu

Kız yurduna giren şüpheli, paniğe neden oldu

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.