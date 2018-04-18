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Oto galeride silahlı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 13:46 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde oto galeride henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada, Şenol E., Hasan D.'yi tabanca ile bacağından yaraladı.

Oto galeride silahlı kavga: 1 yaralı

Ayhan AYDEMİR/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde oto galeride henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada, Şenol E., Hasan D.'yi tabanca ile bacağından yaraladı.
Olay, Sinop-Samsun karayolu üzerinde, Bafra ilçesindeki bir oto galeride meydana geldi. Galeri içerisinde Şenol E., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı Hasan D.'yi belinden çıkardığı tabanca ile bacağından yaraladı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Plakası henüz tespit edilemeyen beyaz bir araçla kaçan Şenol E., Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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