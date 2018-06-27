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Oto galeriye pompalı tüfekle ateş açan saldırgan aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 12:46 | Son Güncelleme

İZMİR’in Gaziemir ilçesindeki oto galeriye, yüzünü naylon poşetle gizleyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’in Gaziemir ilçesindeki oto galeriye, yüzünü naylon poşetle gizleyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, gece saatlerinde, Akçay Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Yıldızoğlu'na ait oto galerinin önüne otomobille gelen ve yüzünü siyah naylon poşetle gizleyen bir kişi, pompalı tüfekle galerinin camları ile bahçesindeki araçlara ateş açtı. Araçlarda ve oto galeride hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı. Sabah işe gelen çalışanların durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, olay yerine gelip, incelemelerde bulundu. Oto galerideki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, olay sonrası geldiği otomobille kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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