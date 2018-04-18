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Oto galeriye silahlı saldırı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 13:23 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde bir oto galeriye gelen şahıs, galeri sahibini silahla yaraladı.Olay, Samsun-Sinop karayolu Toskoy kavşağında bulunan bir oto galeride meydana geldi.

Oto galeriye silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir oto galeriye gelen şahıs, galeri sahibini silahla yaraladı.
Olay, Samsun-Sinop karayolu Toskoy kavşağında bulunan bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto galeriye gelen Şenol D. isimli şahıs galerinin yazıhanesinde bulunan Hasan D. adlı kişiye silahla ateş etti. Sol diz kapağından yaralanan oto galeri sahibi olay yerine çağrılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheli Şenol D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Oto galeriye silahlı saldırı: 1 yaralı

Oto galeriye silahlı saldırı: 1 yaralı

Oto galeriye silahlı saldırı: 1 yaralı

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