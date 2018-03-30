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Oto hırsızları polis tarafından yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 18:17 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Karaova Mevkiinden çaldıklar otomobilin plakasını değiştiren 2 kişi Kuşadası sanayi sitesinde yakalandı.Edilinen bilgiye göre; Kuşadası, Karaova Mevkii’nde park halinde olan bir otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Oto hırsızları polis tarafından yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Karaova Mevkiinden çaldıklar otomobilin plakasını değiştiren 2 kişi Kuşadası sanayi sitesinde yakalandı.
Edilinen bilgiye göre; Kuşadası, Karaova Mevkii’nde park halinde olan bir otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Polisin titiz çalışmaları sonucu çalıntı otomobil plakası değiştirilmiş halde bulundu. Polisin dikkati sayesinde yakalanan otomobildeki iki kişinin yapılan GBT sorgulamasında araması çıktı. Suçlarını itiraf eden 25 yaşındaki S.T. ile 31 yaşındaki B.K. gözaltına alındı. Her iki şahıs sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Oto hırsızları polis tarafından yakalandı

Oto hırsızları polis tarafından yakalandı

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