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Oto hırsızlığından yakalanan şahsın evinde uyuşturucu ele geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 22:32 | Son Güncelleme

Samsun’da oto hırsızlığından yakalanan şahsın ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, geçen Mart ayı içerisinde il merkezinde 5 ayrı “otodan hırsızlık” olayını gerçekleştiren M.Y.

Samsun’da oto hırsızlığından yakalanan şahsın ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, geçen Mart ayı içerisinde il merkezinde 5 ayrı “otodan hırsızlık” olayını gerçekleştiren M.Y. isimli şüpheli şahsın yakalanmasının ardından ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 70,78 gram uyuşturucu madde elde edildi. M.Y. isimli şüpheli ile birlikte aynı ikamette kalan D.T, Ç.M.Ö ve T.A. isimli şahıslar da yakalandı.
Samsun polisinin suçla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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