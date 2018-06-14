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Oto kiralama şirketinden hırsızlığa 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 09:15 | Son Güncelleme

ADANA'da bir oto kiralama şirketinden çelik kasa, bilgisayar ve 4 cep telefonu çalan 3 hırsız, güvenlik kamerasını fark edince, yüzlerini gizlemeye çalıştı.

Oto kiralama şirketinden hırsızlığa 2 tutuklama

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir oto kiralama şirketinden çelik kasa, bilgisayar ve 4 cep telefonu çalan 3 hırsız, güvenlik kamerasını fark edince, yüzlerini gizlemeye çalıştı. Ancak kimlikleri belirlenen şüphelilerden Şehymus G. (21) ve Ramazan Y. (20), polis tarafından yakalandı.
Olay, geçen 20 Mayıs'ta Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nuri C. (19), Şehymus G. ve Ramazan Y., hırsızlık için oto kiralama şirketine geldi. Şirketten çelik kasa, bilgisayar ve 4 cep telefonu çalan şüpheliler, kaçtı. Bir süre sonra iş yerine gelen Anıl Başçıl, hırsızlığı fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, oto kiralama şirketinin güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler zanlıların, güvenlik kamerasını görünce paniklediğini, daha sonra ise yüzlerini gizleyip soygunu gerçekleştirdiklerini saptadı. Görüntülerden kimlikleri tespit edilen şüphelilerden Şehymus G. ve Ramazan Y., kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden Ramazan Y., "Şehymus G. bana iş yerinin kapısının önünde beklememi söyledi. Biraz sonra ellerinde bir kasa ile geldiler, birlikte mahalleye gittik. Nuri C., kasayı açtı ve bana içinden bir şey çıkmadığını söyledi. İki saat sonra çaldıkları malzemelerin bazılarını sattıklarını söyleyerek bana 100 lira para verdiler" dedi.
Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen Şehymus G. ve Ramazan Y., tutuklandı. Polisin, diğer şüpheli Nuri C.'yi yakalamaya çalıştığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Oto kiralama şirketinden hırsızlığa 2 tutuklamaOto kiralama şirketinden hırsızlığa 2 tutuklamaOto kiralama şirketinden hırsızlığa 2 tutuklamaOto kiralama şirketinden hırsızlığa 2 tutuklama

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