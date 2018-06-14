Oto kiralama şirketinden hırsızlığa 2 tutuklama

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir oto kiralama şirketinden çelik kasa, bilgisayar ve 4 cep telefonu çalan 3 hırsız, güvenlik kamerasını fark edince, yüzlerini gizlemeye çalıştı. Ancak kimlikleri belirlenen şüphelilerden Şehymus G. (21) ve Ramazan Y. (20), polis tarafından yakalandı.
Olay, geçen 20 Mayıs'ta Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nuri C. (19), Şehymus G. ve Ramazan Y., hırsızlık için oto kiralama şirketine geldi. Şirketten çelik kasa, bilgisayar ve 4 cep telefonu çalan şüpheliler, kaçtı. Bir süre sonra iş yerine gelen Anıl Başçıl, hırsızlığı fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, oto kiralama şirketinin güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler zanlıların, güvenlik kamerasını görünce paniklediğini, daha sonra ise yüzlerini gizleyip soygunu gerçekleştirdiklerini saptadı. Görüntülerden kimlikleri tespit edilen şüphelilerden Şehymus G. ve Ramazan Y., kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden Ramazan Y., "Şehymus G. bana iş yerinin kapısının önünde beklememi söyledi. Biraz sonra ellerinde bir kasa ile geldiler, birlikte mahalleye gittik. Nuri C., kasayı açtı ve bana içinden bir şey çıkmadığını söyledi. İki saat sonra çaldıkları malzemelerin bazılarını sattıklarını söyleyerek bana 100 lira para verdiler" dedi.
Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen Şehymus G. ve Ramazan Y., tutuklandı. Polisin, diğer şüpheli Nuri C.'yi yakalamaya çalıştığı belirtildi.
Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması
Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü
BMGK'nın Filistin kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!
Suudi Arabistan’ın sinsi 'Suriye' planı ortaya çıktı
Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
Para kazanamayınca mühendisliği bırakıp cinsel ilişki hocası oldu
Buraya korkudan kimse yaklaşamıyor! İşte Rusya'nın en vahşi yeri...
Okuyucu Yorumları 0 yorum