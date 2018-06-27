HABER

Oto tamircisi silahlı saldırıda öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 12:39 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde otomobil tamircisi Reşit Çetin (41) aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Oto tamircisi silahlı saldırıda öldü

HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde otomobil tamircisi Reşit Çetin (41) aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Halfeti'nin Karataş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Birecik'ten Halfeti'deki atölyesine gitmek için evden çıkan oto tamircisi Reşit Çetin yönetimindeki 27 PN 373 plakalı otomobile, yolda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Kurşunlara hedef olan Çetin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcılık incelemesinin ardından Reşit Çetin'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Oto tamircisi silahlı saldırıda öldüOto tamircisi silahlı saldırıda öldüOto tamircisi silahlı saldırıda öldüOto tamircisi silahlı saldırıda öldü

PARTNERCehennemde 6 gün: Hayatta kalmak için seks yaptımCehennemde 6 gün: Hayatta kalmak için seks yaptım
Şüpheliyle Eylül'ün babası kızın kaybolduğu gün görüşmüşŞüpheliyle Eylül'ün babası kızın kaybolduğu gün görüşmüş
Hasköy Kaymakamı FETÖ'den gözaltına alındıHasköy Kaymakamı FETÖ'den gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!

Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!

Maltepe'de babasına bombalı paket yollayan kişiye 71 yıla kadar hapis istemi

Maltepe'de babasına bombalı paket yollayan kişiye 71 yıla kadar hapis istemi

Bursa'da yolcu otobüsünde büyük skandal! 7 yaşındaki Efe bu hale geldi

Bursa'da yolcu otobüsünde büyük skandal! 7 yaşındaki Efe bu hale geldi

Nefes tutma denemesi yapan genç dalgıç hayatını kaybetti

Nefes tutma denemesi yapan genç dalgıç hayatını kaybetti

Konya’nın Derbent, Manisa’nın Selendi ilçesi beyaza büründü

Konya’nın Derbent, Manisa’nın Selendi ilçesi beyaza büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.