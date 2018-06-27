Oto tamircisi silahlı saldırıda öldü

HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde otomobil tamircisi Reşit Çetin (41) aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Halfeti'nin Karataş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Birecik'ten Halfeti'deki atölyesine gitmek için evden çıkan oto tamircisi Reşit Çetin yönetimindeki 27 PN 373 plakalı otomobile, yolda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Kurşunlara hedef olan Çetin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcılık incelemesinin ardından Reşit Çetin'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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