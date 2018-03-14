Oto tamircisine uyuştucuru ticaretinden 12.5 yıl hapis

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta sentetik uyuşturucu bonzai sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan oto tamircisi Ahmet Y. (21), 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl Kasım ayında otomobil tamirhanesinde çalışan Ahmet Y.'yi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan Ahmet Y., tutuklandı. Ahmet Y. hakkında, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya bulundurma' suçundan dava açıldı.

Bugün görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Y. ve avukatı katıldı. Duruşmada okunan iddianamede, Ahmet Y.'nin iş yerine gelen E.Ö. adlı kişiye 100 lira karşılığında sentetik uyuşturucu maddesi bonzai sattığı iddia edildi. Ayrıca, yapılan üst aramasında, Ahmet Y.'nin çorap ve cüzdanında uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Mahkemede ifade veren sanık Ahmet Y., "E.Ö. iş yerime geldi. 3-4 gündür uyuşturucu içmediğini belirterek uyuşturucu istedi. Ben de o sıra uyuşturucu kullanmıştım. Yok diyemedim. Ben de kendisine uyuşturucu verdim. Ancak karşılığında para almadım. Ben uyuşturucuyu 500 liraya bir zarfın içinde 10 adet satın aldım. Pişmanım. Bırakmak için doktora da gittim. Ailem bırakmam konusunda bana yardımcı oluyordu" dedi.

Mahkeme heyeti, yargılama sonucunda sanık Ahmet Y.'yi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.