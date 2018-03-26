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Oto teybini çalan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 11:31 | Son Güncelleme

Nevşehir’de bir aracın teybini çalan şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Karasoku Mahallesinde park halindeki bir aracın teybini çalınması üzerine polis ekipleri tarafından çevredeki güvenlik kameraları incelendi.

Nevşehir’de bir aracın teybini çalan şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Karasoku Mahallesinde park halindeki bir aracın teybini çalınması üzerine polis ekipleri tarafından çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Yapılan inceleme sonrasında araç teybini çalan kişinin M.D olduğunu tespit eden polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.D. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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