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Oto yıkamanın bahçesinde bulundu!

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 21:10 | Son Güncelleme

Kayseri’nini merkez Melikgazi ilçesinde bağlı Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde bulunan oto yıkama dükkanının bahçesinde yapılan kaçak kazıda, Roma Dönemi’ne ait kral mezarı bulundu. Vali Süleyman Kamçı yaptığı açıklamada, 'Önemli bir eser olduğunu düşünüyoruz. Lahiti yarın saat 12.00'de açacağız' dedi.

Oto yıkamanın bahçesinde bulundu!

Vali Süleyman Kamçı ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular olay yerinde incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Vali Kamçı, Emniyet Müdürlüğümüzün çalışması neticesinde burada lahit bulundu. Lahidi büyük bir başarıyla buldular. Lahdin Roma Dönemi’ne ait olduğu söyleniyor. Bundan yaklaşık 1700 yıl öncesine ait bir lahit. Sanki bir yer altı şehri gibi, mezarlık gibi, bilemiyorum ne olduğunu henüz" ifadelerini kullandı.

Bölgeyi kontrol altında tutacaklarını belirten Vali Kamçı, Emniyet teşkilatımızın görevlileri burada nöbet tutacak. Yarın lahitin kapağı hızlı bir şekilde açılacak. Önemli bir eser olduğunu düşünüyoruz. 1700 yıl önce demek ki burada bir medeniyet varmış. O medeniyetin kalıntısı olarak bu lahdi arkadaşlarımız buldu. Ben Emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Böyle başarılı bir çalışmada tarihimize ışık tutacak bir eseri gün yüzüne çıkardıkları için teşekkür ediyorum. Kültür Bakanlığımızın yetkilileri burada, il müdürümüz, müze müdürümüz burada. Dolayısıyla burada çıkacak eserler bizim tarihimize ışık tutması açısından yararlı olacak diye konuştu.

YARIN AÇIKLANACAK

Vali Kamçı, lahitin yarın saat 12.00’de açılacağını sözlerine ekledi.

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oyo yıkama lahit Kayseri mezarlık

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
yarı gizlice açıp soyarak sonrada dönem soygunu yemiş diyip müzenin bahçesine atarlar dine gelince toz kondurmazlar andiregandi gandiye hırsızlıkta adam tanımazlar ülkenin üstünü soydular sıra altında
@kuntay1975 sen eski dönemleri bilmeyecek kadar küçüksün heralde. Ne hastehanede muane nede devlet dairelerinde sıra bekleniyordu. Millet açtı aç. Her yerde çeteler vardı. Başka mahallenin adamı başka mahalleye destursuz giremezdi. Sen dua et ülkenin şimdiki haline. Soyanları yargılamak cezasını kesmek lağzım evet doğru diyorsun. Oku savcı olda yap o zaman. Ülkeye çok büyük faydan olsun
arkeoloji bakanlığı kurulmalı
yani sabaha kadar on kere açılır kapanır o mezar
maraz alinin dükkan mı
komedi gibi ya :)
oto yıkamacının altında kaçak kazı yapılmış yerde bulunmuş hala kalkmış polislerimiz buldu lahitide yarın açacağız diyorlar..o lahiti bulanlar çoktan açmışlardır ve o bölgedeki işe yarar ne varsa toplamışlardır..üç beş kemik parçası ile işe yaramaz bir iki mezar süsü bulurlar..
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