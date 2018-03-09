Oto yıkamanın bahçesinde bulundu!

Vali Süleyman Kamçı ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular olay yerinde incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Vali Kamçı, Emniyet Müdürlüğümüzün çalışması neticesinde burada lahit bulundu. Lahidi büyük bir başarıyla buldular. Lahdin Roma Dönemi’ne ait olduğu söyleniyor. Bundan yaklaşık 1700 yıl öncesine ait bir lahit. Sanki bir yer altı şehri gibi, mezarlık gibi, bilemiyorum ne olduğunu henüz" ifadelerini kullandı.

Bölgeyi kontrol altında tutacaklarını belirten Vali Kamçı, Emniyet teşkilatımızın görevlileri burada nöbet tutacak. Yarın lahitin kapağı hızlı bir şekilde açılacak. Önemli bir eser olduğunu düşünüyoruz. 1700 yıl önce demek ki burada bir medeniyet varmış. O medeniyetin kalıntısı olarak bu lahdi arkadaşlarımız buldu. Ben Emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Böyle başarılı bir çalışmada tarihimize ışık tutacak bir eseri gün yüzüne çıkardıkları için teşekkür ediyorum. Kültür Bakanlığımızın yetkilileri burada, il müdürümüz, müze müdürümüz burada. Dolayısıyla burada çıkacak eserler bizim tarihimize ışık tutması açısından yararlı olacak diye konuştu.

YARIN AÇIKLANACAK



Vali Kamçı, lahitin yarın saat 12.00’de açılacağını sözlerine ekledi.