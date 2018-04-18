Otobanda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Yalova’da otobanda meydana gelen kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametinden Osmangazi köprüsüne doğru hareket halinde olan Sedat Çakır idaresindeki 16 R 7501 plakalı TIR, otoban çıkışına yakın bir noktada durdu. O esnada aynı yönden gelen Alpay Alper Yıldız idaresindeki 16 NBL 11 plakalı kamyonet ise TIR’ı fark edemeyerek hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen kamyonetin şoförü Alpay Alper Yıldız olay yerinde can verdi. Araçta sıkışan Hüseyin K. ise ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralının yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza sonrasında TIR şoförü S.Ç. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Otobanda kazadan dolayı trafikte bir süre aksama yaşandı.