Otobanda kilometrelerce ters şeritten gitti, sonunda facia böyle yaşandı

Bursa-İstanbul otobanında 2 kişinin yanarak feci şekilde can verdiği kaza anının, dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 10.45 sıralarında Bursa-İstanbul otobanında, Kılıç kavşağı yakınlarında 2. viyadükte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’daki kardeşinin cenazesine gitmek isterken yanlış yöne giren 16 K 0301 plakalı otomobil otobanda kilometrelerce tersten giderek, kendi şeridinde ilerleyen 34 KR 8707 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu ters şeritten gelen otomobil alev almaya başladı. Aracın içerisinde bulunan 2 kişi yanarak can verirken, diğer otomobildeki Osman Ataş (42), Emine Ataş (42) ile çocukları Yusuf Buğra (6) yaralı olarak kurtuldu.

Aracın kilometrelerce ters şeritten ilerlediği öğrenilirken, feci kaza anı da saniye saniye görüntülendi.