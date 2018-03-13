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Otobanda yanarak ölen 2 kişinin cenazeye yetişmeye çalıştığı ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 17:58 | Son Güncelleme

Bursa-İstanbul otobanında meydana gelen feci kazada yanarak hayatını kaybeden iki kişinin kimliği belli oldu.

Bursa-İstanbul otobanında meydana gelen feci kazada yanarak hayatını kaybeden iki kişinin kimliği belli oldu. Ters şeride girince karısıyla birlikte hayatını kaybeden 73 yaşındaki sürücünün, İstanbul’daki kardeşinin cenazesine yetişmeye çalıştığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 10.45 sıralarında Bursa-İstanbul otobanında Kılıç kavşağı yakınlarında meydana geldi. İstanbul’daki kardeşinin cenazesine gitmek isteyen 73 yaşındaki Nurettin Atmaca idaresindeki 16 K 0301 plakalı otomobil ile ters şeritten otobana girdi. Kilometrelerce sonra kendi şeridinde ilerleyen 34 KR 8707 otomobil ile kafa kafaya çarpışan aracın alev alması sonucu sürücü Nurettin Atmaca, hayat arkadaşı Gürdane Atmaca ile birlikte yanarak hayatını kaybetti.
Bu arada diğer otomobilde bulunan Osman Ataş (42), Emine Ataş (42) ile çocukları Yusuf Buğra (6) yaralı olarak kurtuldu. 3 yarılı Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Savcılık olayla alakalı soruşturma başlattı. Yanarak ölen çiftin cenazeleri, kimliklerinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Osmangazi’ye bağlı Çiftehavuzlar Mahallesi’nde oturan çiftin 73 yaşındaki Nurettin Atmaca ve eşi Gürdane Atmaca olduğu ortaya çıktı. Yaşlı sürücünün İstanbul’daki kardeşinin cenazesine gitmeye çalışırken yolu şaşırıp ters şeride girdiği tahmin ediliyor. Olayla alakalı soruşturma sürüyor.

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