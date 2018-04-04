Adıyaman’da şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Mersin istikametine giden Aziz Güler yönetimindeki 01 DMN 83 plakalı otobüs ile sanayi sitesinden çıkan Hasan Turgut yönetimindeki 02 ADD 04 plakalı otomobil Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün önünde sürüklenen otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Otobüs otomobilin üzerine çıkarak iki tekeri askıda kaldı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrasında otobüste bulunan yolcular firmaya ait başka bir otobüs ile Mersin’e gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.