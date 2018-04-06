Otobüs işletmecisi cinayetinde eşi ile yanında çalışan 2 kişi tutuklandı

Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, otobüs işletmecisi Refik Gülmez'in (55) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 kişiden, yanında çalışan 2 kişiyle eşi Meliha Gülmez tutuklandı.

Olay, 10 gün önce Mudurnu ilçesi Taşkesti- Akyazı karayolu Ilıca köyü yakınlarında meydana geldi. Sabaha karşı yol kenarında erkek cesedi gören sürücüler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine sevk edilen jandarma, cesedin Mudurnu'nun Taşkesti Beldesi ile Kocaeli'nin Gebze ilçesi arasında otobüs işletmeciliği yapan Refik Gülmez'e ait olduğunu belirledi. Gülmez'in tabanca ile başına 2, göğsüne 1 el ateş edilerek öldürüldüğü saptandı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Gülmez'in eşinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Gülmez'in yanında çalışan Niyazi Derleme ve Refik Demirtürk ile eşi Meliha Gülmez tutuklandı, Ö.B., A.G. ve K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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