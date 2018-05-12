HABER

Otobüs kaçıran çocuklar yine iş başında

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 11:34 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'DE 2 ay önce park halindeki özel halk otobüsünü kaçıran 4 çocuktan 2'si, bir arkadaşlarını da yanlarına alarak bu kez minibüs çaldı.

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,(DHA) ÜMRANİYE'DE 2 ay önce park halindeki özel halk otobüsünü kaçıran 4 çocuktan 2'si, bir arkadaşlarını da yanlarına alarak bu kez minibüs çaldı. İçerenköy Mahallesi'nde park halindeyken önceki gün çalınan 34 MJA 31 plakalı minibüsün bulunması için polis çalışma başlattı. Çalışma sonucu minibüs, Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Gaffar Okan Caddesi üzerinde park halinde bulundu. Aracın içinde ise M.Y (13), R.K. (11), E.S. (13) uyurken yakalandı. Çocuklar gözaltına alınarak Ümraniye Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. M.Y. ve E.S.'nin 2 ay önce Ümraniye'de park halindeyken otobüsü kaçıran 4 çocuktan 2'si oldukları belirlendi. M.Y. ve E.S.'nin bu sefer yanlarına R.K.'yi de alarak park halindeki minibüsü çaldıkları öğrenildi. Çocukların, minibüs içinde uyuyarak sabahladığı belirtilirken bir ara minibüsten çıkarak yakıt bulmak için etrafta gezmeleri güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı
Beyoğlu'nda kan donduran görüntü!Beyoğlu'nda kan donduran görüntü!
BAE bazı İranlı kişi ve kuruluşları 'terör destekçileri listesine' aldıBAE bazı İranlı kişi ve kuruluşları 'terör destekçileri listesine' aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! Küçük Ali Ömer dikkatsizlik kurbanı

Adana'da korkunç olay! Küçük Ali Ömer dikkatsizlik kurbanı

Bursa'da gece yarısı korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Bursa'da gece yarısı korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu

Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu

Hayvan barınağında dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda köpek can verdi!

Hayvan barınağında dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda köpek can verdi!

İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!

İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.