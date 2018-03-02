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Otobüs kaçıran dört küçük kafadar İstanbul'u birbirine kattı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 10:42 | Son Güncelleme

Ümraniye’de bir durakta gece yarısı otobüs bekleyen 4 kafadar, otobüs gelmemesi üzerine cadde üzerinde yürüdükleri sırada park halindeki otobüsü kaçırdı. Otobüsle tehlikeli bir şekilde ilerleyerek hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan çocuğun konsola elini koyarak gerçek şoför gibi rahat tavırlarla otobüsü kullanması pes dedirtti. Yaşanan bu trajikomik anlar ise otobüste bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ümraniye’de çalışan özel halk otobüsü şoförü 22 Şubat günü mesaisinin bitimin ardından aracı Dudullu’da bulunan evinin önüne park ederek evine gitti. Gece yarısı otobüs bekleyen 4 çocuğun, otobüs gelmemesi üzerine yolda yürüdükleri sırada park halinde bulunan otobüs dikkatlerini çekti. Otobüsün ön kapısını zorlayan çocuklar başarılı olamayınca orta kapısını açarak içeriye girdi.

Otobüsün içerisinde bir süre oyalanan çocuklar şoför mahallinin kapısındaki cebi karıştırdığı sırada araç ve insan geçtiğini görünce yere yatarak saklanmaya çalıştı. Bir süre sonra canları sıkılan çocuklardan bir tanesi uzun uğraşlar sonunda otobüsü çalıştırmayı başardı. Sonrasında ise otomatik vitesi ayarlamayı başaran çocuk yola çıkarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atarak hızlı bir şekilde yolda ilerledi.

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İnecek var düğmesine basarak, oyun oynadılar

Çocuklardan bir tanesi yolda şoförlük yaparken canları sıkılan diğer çocuklar ise otobüste bulunan "inecek var" düğmesine basıp oyunlar oynadı. Otobüsü kullanan çocuk açma düğmesine basmayınca diğer bir çocuk arkadan gelerek düğmeye basmaya çalıştı. Aracı kullanan çocuğun diğerinin elini iterek hareket halindeyken kapıyı açmasına müsaade etmemesi daha büyük bir tehlikeyi önledi.

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Usta şoför gibi elini konsola koyarak sürdü

Otobüse bindikten sonra çalıştırmayı başaran çocuk, daha sonra tehlikeli bir şekilde ilerledi. İlerlediği sırada elini şoför mahallinin kapısının üstüne koyarak gerçek şoför gibi rahat tavırlar sergiledi. Öte yandan küçük çocuğun sürekli araçları sollaması ve bariyerlere yakın bir şekilde geçmesi ise korkuya neden oldu.

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Canları sıkılan çocuklar aracı otoyolda bırakarak kaçtı

Mahalle arasında ilerledikten bir süre sonra otoyola çıkan çocuklar hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etti. Bir süre sonra sıkılan çocuklar aracı emniyet şeridine çekerek durdu. Daha sonra tekrar hareket etmeye çalıştılarsa da başarılı olamayan çocuklar aracı terk ederek kayıplara karıştı. Otoyolda devriye gezen polisler ise emniyet şeridinde terk edilmiş halde bulunan otobüsü görünce şüphelenerek incelemeye başladı. Yapılan araştırma sonrasında polisler otobüsün sahibine ulaştı. Otobüsün bulunduğu yere gelen sahibi, aracını alarak evine gitti.

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Otobüs çalan çocukların tehlikeli oyunu kamerada

Trajikomik anlar otobüste bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, çocuklar önce ön kapıyı zorluyor daha sonra orta kapıdan araca binip otobüsü karıştırıyorlar. Otobüsü çalıştıran çocuklar tehlikeli bir şekilde ilerledikleri sırada kapıyı açma düğmesine basıp açmaya çalışıyor. Ardından çocuk rahat tavırlarla otobüsü kullanıyor ve bir süre sonra otobüsü park edip kaçıyorlar. Polis ekiplerinin otobüsü bulması ve sahibin aradığı görülüyor. (İHA)

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istanbul Ümraniye

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
boşuna yetiştimek için ugraşmayın bu çocukları, bu yaşta bunu yapıyorsa ne vatana nede millete faydası olur bu eniklerin..
@ahmet426 Bu yaşta bunu yaptı diye çocukları salalım kendi başlarına mı yetişsinler ? Herşeyi için de olan insandır, bireydir. Aksine çocukların bulunup yetiştirilmesi yaptıkları hareketin yanlış olduğu anlatılarak vatan ve millete faydalı bir birey olması için çaba gösterilmesi gerekir. Senin söylediğin şey tipik bir düz mantık örneği sergilemek.
ortalığı falan karıştırmamış ki helal olsun çok da güzel kullanmış.bu otobüsün gerçek şöförü baksın da şöförlük nasıl olur öğrensin.bunların alayı kasap
gta oyununun yan etkileri
Garip bir olay Otobüsü Anahtarsız nasıl çalıştırıyorlar? Yaşlarına rağmen otobüsü profesyonelce sürüyorlar. Sollamalar filan usta Şoför işi gibi yine de çocukları Allah korumuş büyük bir felaket olabilirdi.
Çocuklar ekranlarda vurdu kırdıdan başka biirşey izlemiyor.Ülkede örnekler yine vasat.Eğitim desen koca sıfır.Ne yapsınlar.
yolcu almamaış bak sen afacanlara :)
GECE VAKTİ DIŞARIDA OLAN ÇOCUK DEĞİLDİR BAŞKA AMACI VARDIR DİREK BUNLARI YAKALAYIP TAŞ OCAKLARINDA ÇALIŞTIRILMASI LAZIM EN AZ 5 YIL Kİ ADAM OLSUNLAR YOKSA BUNLAR TERÖRİST OLUR HAİN OLUR
Otobüsün anahtarı neredeydi de çalıştırmayı başarabildiler acaba?
İşte size iyi eğitim verdiğinizde çok faydalı işler yapabilecek yetenekte çocuklar
erdoğan neye bu çocuk hırsızlara müdahale etmiyor.cezayir ,senegal çat kapı gezicene bu çocuklara engel olsa daha iyi olmaz mıydı.
şaka mı bu haber yok canları sıkılmışmış... resmen duz kontak bilen usta hırsız bunlar.
çocuklar da işin farkında. her şey herkes onlar için.devlet analar babalar kurumlar sınırsız özgürlük için canını dişine takmış durumda.zavallı öğretmeler bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.yazık ki onlar da zan altında.dokunsalar dövdü sevseler taciz.biliyorlar ki sınıfta kalmak da yok ne dersten ne devamsızlıktan.eğitim sistemine neşter şart.dindar nesle evet ama öncelikle ahlaklı nesil gerek bize.çocuklara da değil sadece.analar babalar da eğitilmeli.yoksa gidişat vahim.hükumet ciddi ciddi bu işi ele almalı.ama yap boz tahtası gibi değil.bu gün yap yarın değiştirle olmaz.
araba kullaniyorum ama ben bile boyle otobus kullanmayi beceremem diye dusunuyorum bacak kadar cocuklara pes yani allah korumus gercekten insallah boyle vaka yasanmaz bidaha cocuklarin ve yayalarin cani tehlikeye girmez
fırlamaya bak hele birisi öğretmiş olmalı Allah korumuşta kimseye bi zarar gelmemiş çok şükür
bunlar daha önce akrada ve büyüklerinden ders almış otobüs sahiplerinin çocuklarıdır
Akıl alır şey değil.! İnanılmaz, dehşet verici bir cesaret ve eylem. Kaza olmaması ise bu tuhaf olayın sevindirici yanı.
Bunlara hala çocuk muamelesi yapıyoruz
Detaylara gerek yok gercek olan GELECEGİN TRAFİK CANAVARLARI
otobüs kullanmayı biliyo babası otobüs şöförü ondan öğrenmiştir imkanı tok başka türlü
Ancak Türkiye de olur dedigimiz haberlerden biri ,şasirmadim dogrusu.
araba kullanmasını bilmeyen bi çok andık insandan daha güzel kullanmış helal olsun yaptıgı yanlış ama helal olsun yinede
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