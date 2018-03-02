Otobüs kaçıran dört küçük kafadar İstanbul'u birbirine kattı

Ümraniye’de çalışan özel halk otobüsü şoförü 22 Şubat günü mesaisinin bitimin ardından aracı Dudullu’da bulunan evinin önüne park ederek evine gitti. Gece yarısı otobüs bekleyen 4 çocuğun, otobüs gelmemesi üzerine yolda yürüdükleri sırada park halinde bulunan otobüs dikkatlerini çekti. Otobüsün ön kapısını zorlayan çocuklar başarılı olamayınca orta kapısını açarak içeriye girdi.

Otobüsün içerisinde bir süre oyalanan çocuklar şoför mahallinin kapısındaki cebi karıştırdığı sırada araç ve insan geçtiğini görünce yere yatarak saklanmaya çalıştı. Bir süre sonra canları sıkılan çocuklardan bir tanesi uzun uğraşlar sonunda otobüsü çalıştırmayı başardı. Sonrasında ise otomatik vitesi ayarlamayı başaran çocuk yola çıkarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atarak hızlı bir şekilde yolda ilerledi.

İnecek var düğmesine basarak, oyun oynadılar



Çocuklardan bir tanesi yolda şoförlük yaparken canları sıkılan diğer çocuklar ise otobüste bulunan "inecek var" düğmesine basıp oyunlar oynadı. Otobüsü kullanan çocuk açma düğmesine basmayınca diğer bir çocuk arkadan gelerek düğmeye basmaya çalıştı. Aracı kullanan çocuğun diğerinin elini iterek hareket halindeyken kapıyı açmasına müsaade etmemesi daha büyük bir tehlikeyi önledi.