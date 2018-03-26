Manisa’nın Gördes ilçesinde otobüs ile hafriyat kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Nazif Cem B. kaza anına ilişkin olarak, "Karşı yönde seyir halinde olan kamyon kayarak üzerimize geliyordu. Kaçacak yerimiz de yoktu. Uyandığımda bağrışmalar vardı" dedi.

Gördes Kaymakamı Fatih Ayaz, dün akşam saatlerinde yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanarak, hastaneye kaldırılan vatandaşları ziyaret etti. Kazada yaralanan 31 kişiden 12’sinin tedavileri tamamlanarak taburcu olurken, durumu ağır olan 2 kişi ile birlikte toplam 19 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Gördes Kaymakamı Fatih Ayaz, Akhisar’da özel bir hastanede tedavisi devam eden yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini sundu. Ziyarette yaralılardan 34 yaşındaki Nazif Cem B. kaza anına ilişkin hatırladıklarını anlattı. Nazif Cem B., "Manisa’dan Gördes’e gitmek için binmiştim. Kendi şeridimizde gidiyorduk. Karşı yönde seyir halinde olan kamyon kayarak üzerimize geliyordu. Kaçacak yerimiz de yoktu. Uyandığımda bağrışmalar vardı. Ben kendi imkanlarımla dışarı çıktım. Şoföre baktığımda bilincini kaybetmişti. Şoka girmiştim. Aklıma 112’yi aramak gelmedi. Bir yakınımı aradım ve o sayede ambulanslar geldi" dedi.